EN VIVO: Eric y Joan García protagonizan el 'blooper' del año; Atlético está destrozando a Barcelona en Copa del Rey

Atlético de Madrid está derrotando 2-0 Barcelona con un autogol de Eric García y otro de Antoine Griezmann en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en duelo correspondiente a la semifinal de ida de la Copa del Rey de España.

PARTIDO EN VIVO:

MIN 30 - ¡PERDONA ATLÉTICO! Giuliano Simeone sube por la banda como una bala y cede al centro para Griezmann, pero el remate sale muy alto de la portería culé.



MIN 22 - ¡KOUNDÉ SALVA AL BARCELONA! Julián Álvarez sacó un disparo de frente al arco, pero justo en la línea apareció el defensor francés para mandar el balón al tiro de esquina y evitar el tercero.



MIN 14 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GRIEZMANN! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO! Apareció 'El Principito' por el centro, recibió dentro del área y sacó un remate que dejó sin reacción a los culés y los colchoneros están bailando en su casa.

MIN 5 -¡AUTOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ERIC GARCÍA! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO! El defensor culé envió el balón a su portero, pero el bote afectó a Joan y el esférico se le fue por entre las piernas y terminó en autogol para los culés.



MIN 2 - ¡AVISA ATLÉTICO! Giuliano Simeone sorprende a la defensa culé y se quedó mano a mano contra Joan García, pero el arquero se agigantó y salvó la caída de su arco.



2:00 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! ATLÉTICO Y BARCELONA YA JUEGAN.



ALINEACIONES OFICIALES:

Atlético de Madrid: Musso; Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.