EN VIVO: Eric y Joan García protagonizan el 'blooper' del año; Atlético está destrozando a Barcelona en Copa del Rey

<b>MIN 30 - ¡PERDONA ATLÉTICO! </b>Giuliano Simeone sube por la banda como una bala y cede al centro para Griezmann, pero el remate sale muy alto de la portería culé.<br /><br /><b>MIN 22 - ¡KOUNDÉ SALVA AL BARCELONA! </b>Julián Álvarez sacó un disparo de frente al arco, pero justo en la línea apareció el defensor francés para mandar el balón al tiro de esquina y evitar el tercero.<br /><br /><b>MIN 14 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GRIEZMANN! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL </b>DE ATLÉTICO! Apareció 'El Principito' por el centro, recibió dentro del área y sacó un remate que dejó sin reacción a los culés y los colchoneros están bailando en su casa.