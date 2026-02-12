Internacionales

EN VIVO: Eric y Joan García protagonizan el 'blooper' del año; Atlético está destrozando a Barcelona en Copa del Rey

EN DIRECTO // Atlético de Madrid y Barcelona se miden por la semifinal de ida de la Copa del Rey.

PRIMER TIEMPO
Atlético
Atlético
2
Barcelona
Barcelona
0
  • EN VIVO: Eric y Joan García protagonizan el 'blooper' del año; Atlético está destrozando a Barcelona en Copa del Rey

    Atlético de Madrid y Barcelona se ven las caras en la semifinal de ida de la Copa del Rey.
2026-02-12

Atlético de Madrid está derrotando 2-0 Barcelona con un autogol de Eric García y otro de Antoine Griezmann en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en duelo correspondiente a la semifinal de ida de la Copa del Rey de España.

PARTIDO EN VIVO:

MIN 30 - ¡PERDONA ATLÉTICO! Giuliano Simeone sube por la banda como una bala y cede al centro para Griezmann, pero el remate sale muy alto de la portería culé.

MIN 22 - ¡KOUNDÉ SALVA AL BARCELONA! Julián Álvarez sacó un disparo de frente al arco, pero justo en la línea apareció el defensor francés para mandar el balón al tiro de esquina y evitar el tercero.

MIN 14 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GRIEZMANN! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO! Apareció 'El Principito' por el centro, recibió dentro del área y sacó un remate que dejó sin reacción a los culés y los colchoneros están bailando en su casa.

Atlético de Madrid celebrando el primer gol ante Barcelona, pero finalmente fue autogol de Eric García.

Atlético de Madrid celebrando el primer gol ante Barcelona, pero finalmente fue autogol de Eric García.

MIN 5 -¡AUTOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ERIC GARCÍA! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO! El defensor culé envió el balón a su portero, pero el bote afectó a Joan y el esférico se le fue por entre las piernas y terminó en autogol para los culés.

MIN 2 - ¡AVISA ATLÉTICO! Giuliano Simeone sorprende a la defensa culé y se quedó mano a mano contra Joan García, pero el arquero se agigantó y salvó la caída de su arco.

2:00 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! ATLÉTICO Y BARCELONA YA JUEGAN.

ALINEACIONES OFICIALES:

Atlético de Madrid: Musso; Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Dani Olmo; Ferran Torres.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
EFE

Copa del Rey
|
Lamine Yamal
|
Barcelona
|
Atlético
|