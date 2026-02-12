Flick pierde a tres cracks: la convocatoria oficial de Barcelona para jugar ante Atlético de Madrid en la Copa del Rey

El <b>Barcelona </b>ya descansa en Madrid, donde este jueves (2:00 PM) se medirá al <b>Atlético </b>en el <b>Riyadh Air Metropolitano </b>en la ida de las semifinales de la <b>Copa del Rey</b>, sin el centrocampista Pedri ni los atacantes Raphinha y Marcus Rashford, que no han entrado en la convocatoria por lesión.<b>Pedri </b>y <b>Raphinha </b>siguen recuperándose de sendas lesiones en el bíceps femoral derecho y el aductor derecho, respectivamente, y <b>Rashford</b>, con un golpe en la rodilla izquierda, tampoco ha entrado en la convocatoria copera por precaución.