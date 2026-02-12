Flick pierde a tres cracks: la convocatoria oficial de Barcelona para jugar ante Atlético de Madrid en la Copa del Rey

El Barcelona ya descansa en Madrid, donde este jueves (2:00 PM) se medirá al Atlético en el Riyadh Air Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, sin el centrocampista Pedri ni los atacantes Raphinha y Marcus Rashford, que no han entrado en la convocatoria por lesión.

Pedri y Raphinha siguen recuperándose de sendas lesiones en el bíceps femoral derecho y el aductor derecho, respectivamente, y Rashford, con un golpe en la rodilla izquierda, tampoco ha entrado en la convocatoria copera por precaución.