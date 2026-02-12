Internacionales

Flick pierde a tres cracks: la convocatoria oficial de Barcelona para jugar ante Atlético de Madrid en la Copa del Rey

Los culés llegan sin tres piezas claves a Madrid para buscar la clasificación a la final de la Copa del Rey.

    Barcelona juega este jueves ante Atlético de Madrid por la semifinal de ida de la Copa del Rey.
2026-02-12

El Barcelona ya descansa en Madrid, donde este jueves (2:00 PM) se medirá al Atlético en el Riyadh Air Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, sin el centrocampista Pedri ni los atacantes Raphinha y Marcus Rashford, que no han entrado en la convocatoria por lesión.

Pedri y Raphinha siguen recuperándose de sendas lesiones en el bíceps femoral derecho y el aductor derecho, respectivamente, y Rashford, con un golpe en la rodilla izquierda, tampoco ha entrado en la convocatoria copera por precaución.

La baja de estos tres jugadores se unen a las de larga duración del defensa Andreas Christensen y del centrocampista Gavi, aunque este último ya se encuentra en la recta final de su recuperación.

La expedición azulgrana debía viajar esta mañana a Madrid, pero decidió adelantar su vuelo al miércoles por la noche, para evitar el temporal de viento que ha puesto en alerta a gran parte del territorio catalán durante este jueves.

CONVOCATORIA OFICIAL DE BARCELONA

El técnico, Hansi Flick, ha convocado ha estos 22 jugadores para enfrentarse al Atlético de Madrid:

PORTEROS: Joan García, Szczesny, Kochen.

DEFENSAS: Balde, Cancelo, Araujo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Kounde, Jofre Torrents.

MEDIOCAMPISTAS: Casadó, Bernal, De Jong, Fermín, Olmo, Tommy, Juan Hernández.

DELANTEROS: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal y Roony.

