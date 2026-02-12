Mbappé tiene en vilo al Real Madrid: la razón por la que no ha entrenado el máximo goleador de la Liga española

El francés Kylian Mbappé se ausentó por segundo entrenamiento consecutivo del trabajo con el grupo sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, debido a molestias en la rodilla izquierda, en la que sufrió un esguince en diciembre, por lo que es duda de cara al partido de sábado en el estadio Bernabéu ante la Real Sociedad (2:00 PM, hora de Honduras).

Según pudo saber EFE de fuentes del club, el delantero, aprovechando los seis días entre partido y partido, trabaja en recuperar sus mejores sensaciones en la rodilla izquierda y, con cautela, aún no está confirmado que pueda participar junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento del viernes en el que, su presencia o ausencia, marcará su disponibilidad contra la Real Sociedad.

En caso de no poder participar, el Real Madrid perdería a su gran referencia esta temporada, ya que Mbappé suma 23 goles en 22 encuentros de Liga y, en total esta temporada, 38 en 31 partidos. Casi el 50% (49,35%) de los goles de su equipo.

Por su parte, Raúl Asencio no entrenó debido a un proceso gripal aunque, en su caso, la perspectiva es que se vaya recuperando para que el sábado pueda ser parte del equipo, salvo contratiempo en los próximos días.

Una sesión en la que Arbeloa tampoco pudo contar con los tres lesionados -el inglés Jude Bellingham y los brasileños Rodrygo Goes y Éder Militao-, pero sí con el argentino Franco Mastantuono, quien repitió presencia sobre el césped confirmando que está recuperado del golpe en el mulso que arrastra desde el partido del pasado domingo en Mestalla ante el Valencia.

Una sesión este jueves que comenzó con ejercicios de activación y rondos antes de llevar a cabo trabajo táctico, en el que Arbeloa trabajó la presión tras pérdida antes de finalizar con finalizaciones.