Guardiola atiza contra los candidatos al premio The Best: ''Solo importa la Champions''

El entrenador Pep Guardiola no se guardó nada y se mostró disgustado por la ausencia de jugadores del Manchester City entre los 10 candidatos al Premio The Best de la FIFA, que fueron conocidos esta semana.

Guardiola le responde a Klopp: ''El Liverpool no es un equipo pequeño''.

Antes de enfrentar al Liverpool este domingo por la Community Shield, Guardiola asegura que no puede creer que no haya sido tomado en cuenta ninguno de los suyos y aclara que a los dirigentes solo les interesa la Champions League.

''No creo que ningún jugador haya hecho una mejor temporada que Bernardo Silva en la 2018-2019, en la que incluso ha ganado la Liga de las Naciones con Portugal. Tal vez tengamos que ganar cinco o seis títulos, o llegar a los 250 puntos en la clasificación para ser considerados en la siguiente'', comenzó diciendo el técnico español.

''A este tipo de premios no les interesan los 10 u 11 meses restantes. Solo importa la Champions, los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final. Es un poco injusto'', agregó Pep.

Y sostuvo: ''En ocho años el City ha ganado cuatro veces la Premier League, es algo bastante bueno. Pero nunca un jugador del equipo ganó, ni David Silva, ni Agüero, ni Kompany ni Yayá Touré''.

"Tengo un gran respeto por Salah, pero Kevin de Bruyne esta temporada (2017-2018), cuando hicimos 100 puntos, estuvo por encima'', explicó sin titubeos el entrenador del City.

Por último, Guardiola afirma que se menosprecia los últimos años de éxito de su equipo (cuatro títulos) y se deja a la Premier League por los suelos.

''No puedo imaginar que el Real Madrid y el Barcelona ganen cuatro títulos y que no haya un solo jugador allí'', sentenció.