Real Madrid se mide al Salzburgo en el penúltimo amistoso de la pretemporada

Real Madrid enfrentará su sexto amistoso de la pretemporada ante el Red Bull Salzburgo en Austria. El equipo de Zidane busca ganar confían de cara a la nueva campaña en La Liga que inicia el 17 de agosto contra el Celta en Balaídos.

El conjunto blanco viene de ganar su último partido por la Audi Cup (5-3) ante del Fenernahce de Turquía que apagó un poco el fuego de no haber podido ganar en la presente pretemporada.



Para el encuentro contra el Salzburgo, Real Madrid no podrá contar con Bale, James y Mariano que no fueron convocados por Zidane y con Luka Modric que es baja.





Un dato curioso del partido es que el equipo blanco visitará por primera vez el Red Bull Arena en su historia ya que fue inaugurado en marzo de 2003 y con una capacidad para poco más de 30 mil espectadores.



Probables alineaciones:



Real Madrid:Keylor Navas; Varane, Eder Militão, Sergio Ramos, Carvajal y Marcelo; Casemiro, Kroos Hazard; Benzema y Jovic.​



Salzburgo: Stankovic; Kristensen, Pongracic, Mwepu y Ulmer; Ashimeru, Camara, ​Junuzovic y Okugawa; Daka y Haland.



El duelo se llevará acabo a las 7:00 P.M en España (11:00 A.M hora de Honduras) y será transmitido por ESPN 3.



Resultados Real Madrid presente pretemporada

Real Madrid - Bayern Munich: Perdió (3-1)

Real Madrid - Arsenal: Empató (2-2)

Real Madrid - Atlético: Perdió (7-3)

Real Madrid - Tottenham: Perdió (1-0)

Real Madrid - Fenerbahce: Ganó (5-3)