Real Madrid se mide a Roma en el último partido de la pretemporada en Italia

Real Madrid se enfrenta a la Roma este domingo en el último partido amistoso de la pretemporada antes de iniciar La Liga el próximo sábado 17 de agosto ante el Celta.

El equipo merengue llega bien al encuentro tras ganarle 1-0 al Red Bull Salzburgo con gol de Eden Hazard, su primero con la camisa blanca.





En cambio la Roma, enfrentará en el partido tras empatar 2-2 ante el Athletic Bilbao el pasado miércoles en el estadio Renato Curi de Italia.



El duelo está pactado para las 8:00 de la noche en España (12:00 P.M hora de Honduras) y será transmitido por la cadena de deportes ESPN.



Resultados Real Madrid pretemporada

Real Madrid vs Bayern Munich (3-1) perdió

Real Madrid vs Arsenal (2-2) empató

Real Madrid vs Atlético (7-3) perdió

Real Madrid vs Tottenham (1-0) perdió

Real Madrid vs Fenerbahce (5-3) ganó

Real Madrid vs Red Bull Salzburgo (1-0) ganó



Resultados Roma pretemporada

Roma vs Perugia (3-1) ganó

Roma vs Lille (3-2) ganó

Roma vs Athletic Bilbao (2-2) empató