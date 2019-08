Fichajes: Perisic llega cedido por un año al Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich confirmó este martes la incorporación del atacante croata del Inter de Milán Ivan Perisic a través de una cesión por una temporada con opción de compra.

El conjunto bávaro, según la prensa alemana, abonará 5 millones de euros por el préstamo del jugador y tendrá la posibilidad de adquirir al subcampeón del mundo a cambio de 20 millones de euros.



El campeón de Alemania sigue buscando refuerzos para su línea ofensiva luego de las salidas del colombiano James Rodríguez (de vuelta al Real Madrid) y de Franck Ribéry y Arjen Robben (tras finalizar ambos su contrato).



"Ivan nos aportará de manera inmediata su amplia experiencia al más alto nivel internacional", aseguró el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic. "Es fuerte técnicamente y polivalente en ataque", analizó.





Jugador 'nerazzurro' desde 2015, Perisic, de 30 años y cuyo contrato con los italianos finaliza en 2022, no entraba en los planes del nuevo entrenador, Antonio Conte.



El extremo es un plan B de los muniqueses, que cortejaron durante mucho tiempo al internacional alemán del Manchester City Leroy Sané. La opción de hacerse finalmente con el ex del Schalke 04 no está completamente abandonada, pero el atacante de 23 años se lesionó de gravedad en una rodilla y estará fuera de los terrenos de juego varios meses.



Autor de un gol en la final del Mundial-2018, Perisic refuerza las alas del Bayern, en plena reconstrucción tras la marcha de 'Robbéry', cuyo puesto ocupan Kingsley Coman (23 años) y Serge Gnabry (24).



El croata vuelve a un campeonato que conoce bien, pues fue jugador del Borussia Dortmund de 2011 a 2013, ganando la Bundesliga-2012, y del Wolfsburgo (2013-2015).



"Estoy muy contento de volver a Alemania (...) Queremos triunfar no solo en la Bundesliga y en la Copa, sino también en la Liga de Campeones", dijo la nueva incorporación en la página web del club.



Pero sobre todo se reencuentra con su compatriota Niko Kovac, el entrenador del Bayern de Múnich, con el que coincidió en la selección croata cuando el técnico era seleccionador entre 2013 y 2015.