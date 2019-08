Revelación sobre Neymar: ''Teníamos la orden de que fichara por el Real Madrid''

Jesús Enrique Gutiérrez es el único entrenador madridista que ha dirigido a Neymar cuando el brasileño viajó en 2006 a España para realizar unas pruebas con el Club Colonia Moscardó, una de las ''fábricas'' que tiene el Real Madrid.

Durante esa época Gútierrez fue el encargado de valorar el talento de Neymar cuando apenas era un niño y cuenta con cariño cómo eran los primeros pasos del ahora astro brasileño en declaraciones concedidas a diario AS.

¿Cómo se enteró de que entrenaría a una promesa del fútbol mundial?

''Neymar llega en el invierno de 2006 para el Infantil A. En el mes de febrero me dicen que pase por el despacho de los encargados de la cantera y me comentan que va a venir a entrenar un chico de Brasil. A mí me sorprende porque no era algo normal, otras veces si habían venido jugadores de más cerca, pero nunca desde tan lejos. Me explican que probará unas dos semanas''.

¿Cuál era la expectativa con Neymar?

''Con el balón en los pies era distinto a lo que había visto en otras ocasiones. Derecha, izquierda, ambos pies, algo incomparable a lo que había visto hasta el momento. Además, el nivel del Madrid era muy alto''.

Su impresión cuando conoció a Neymar

''Cuando voy a presentarme veo a un chaval delgadito, con el pelo muy rapado y con una cara de niño, porque era un niño claro. Cuando entro en el vestuario para presentárselo a los compañeros, él rápidamente tiene una relación cordial con todos. Era sonriente y bromista''.

Las sensaciones que tiene al ver ahora a Neymar

''Desde el primer día que le vimos todos los que estábamos allí: yo como primer entrenador, mis ayudantes y los dirigentes de la cantera teníamos clarísimo que no se podía escapar. La orden del club era que ese chico no podía volverse a Brasil sin haberse comprometido con el Real Madrid''.

Jesús Enrique Gutiérrez entrenó a Neymar hace más de una década en Madrid. (Foto cortesía AS)

¿Por qué Neymar no se quedó en Madrid?

''Es la pregunta del millón. Cuando termina mi función en el campo de fútbol lo que pasa en los despachos ya no lo controlo. Lo que conozco lo sé de oídas y no podría asegurarlo al 100%. El Madrid le pone al padre un contrato con condiciones muy interesantes para que se quede, pero por lo visto el padre le presenta al Santos esa oferta y le explica que para volver a Brasil tiene que igualar eso como mínimo''.

El Santos intervino en su fichaje

''¡Sí! Debe ser que el Santos le dice que le va a hacer un contrato, incluso que le daba un piso al padre y bueno ese es el motivo principal por el que Neymar no ficha por el Madrid''.

¿Volvió a saber de Neymar una vez que se marchó?

''Nunca jamás. Le sigo esperando. Me encantaría poder volver a verle, pero nunca tuve contactos con Neymar. El chico tuvo un trato muy cercano y sus compañeros me pedían “míster a este hay que ficharlo”. Yo les decía más me gustaría, pero luego no se pudo''.

¿Qué mensaje le daría a Neymar?

''Para mí sería un placer que definitivamente y de una vez por todas pudiese volver al Madrid, está en una edad ideal que aún tiene tiempo para demostrar muchas cosas que ya ha demostrado. Ahora existen otras dudas: carácter, lesiones… pero me sigue pareciendo un jugador diferencial. Neymar te esperamos aquí en Madrid''.

¿Neymar es el líder que necesita el Real Madrid?

''La pregunta sobre liderazgo es más compleja. El llegaría a un vestuario con una jerarquía. Hay capitanes que se lo han ganado y no creo que Neymar intentase erigirse en la estrella del vestuario, sino ser importante en el campo''.

