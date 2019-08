Confirmado: Zidane define el futuro final de Bale y James en Real Madrid

Zinedine Zidane ya palpita el primer partido de LaLiga ante el Celta de Vigo el sábado a las 9:00 de la mañana y en la conferencia de prensa previa al duelo, ha hablado.

En esta rueda de prensa el estratega galo ha aclarado varios flecos que habían quedado durante la semana sobre temas importantes como el de Neymar y la actualidad de Gareth Bale y James Rodríguez.



"Queremos que empiece ya. Pensamos en empezar La Liga, Estamos contentos porque empieza ya", comenzó diciendo Zizou.

Luego tocó, de forma específica varios temas:



Carvajal: "Son cosas que no controlo. Es difícil aceptarlo,. No es normal. Vamos a preparar el partido con cosas que pueden cambiar".





James se queda en el Real Madrid: "Está en forma y estoy contento de que esté en la plantilla".



Sobre fichaje de Pogba: "Yo estoy contento con mis jugadores y centrado, como ellos, en el primer partido. Tengo a los mejores, no tengo duda. Paul es jugador del Manchester y hay que respetar eso"



¿Se va Kubo?: "Es un jugador del Real Madrid y tiene futuro. Puede pasar de todo, pero espero que se quedé aquí con el Castilla. Es el futuro".

¿Y Vinicius?: "Tiene 18 años, pero la edad no tiene que nada que ver. Voy a contar con él, como con todos. Lo importante es que todos estén preparados y luego ya elegiré yo. Es mi trabajo".



Hazard: "LaLiga es otra dinámica. El optimismo es total. Queremos jugar y ganar. Las cosas irán poco a poco a partir de mañana, Estoy contento con Eden. Hay seis jugadores nuevos y cuentan todos. La pretemporada pasó y trabajamos muy bien a pesar de los resultados.Lo que importa es la competición. Estoy contento con él y con todos".



Ganar o jugar bien: "Prefiero jugar bien porque ganar es consecuencia de eso, una cosa lleva a la otra".

Celta de Vigo, primer rival en LaLiga: "Hay que estar listos para medirnos a un buen equipo, lo sabemos".



Pesimismo: "Siempre va a ser así en el Real Madrid si no ganas o juegas bien. Necesitamos a nuestra afición, que siempre ha estado ahí. Queremos jugar bien y darles alegrías".



¿Llegará Neymar?: "No es jugador del Real Madrid. Importa los que están aquí".



Esquema: "Quiero tener otras formas de jugar, alternativas con gente que acaba de llegar. Nada más. Luego emplearemos el mejor para contrarrestar al rival".



La pésima temporada pasada: "Lo que pasó pasó. No miro a lo que quedó atrás, sea bueno o malo".

LaLiga: "Los jugadores saben que el día a día es importante. Todas las competiciones van a ser importantes, como cada entrenamiento".



Cuenta con Bale: "Parecía que se iba y está aquí. Voy a contar con él, como con todos los que estén. Espero que todos los que están me quieran poner las cosas difíciles".



Situación personal: "No pienso en mi imagen, en las críticas. Sabía el riesgo que había cuando volví. Forma parte de la vida de un entrenador. Sé lo que quiero y cómo. Quiero que el equipo sea competitivo, ganar, No pienso en mi situación personal, en si me critican o no".



Cambios en el equipo: "El equipo es el que es. Esta es la plantilla. El mercado está abierto y pueden pasar cosas, pero lo que importa es el partido de mañana y los jugadores que están aquí ahora".