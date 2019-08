¡Cocinero revela la terrible vida que lleva Ousmane Dembélé!

El joven jugador francés del FC Barcelona, Ousmane Dembélé, está en la mira de todos en España y Francia después de unas palabras contra él que lo dejan mal parado.

Dembélé podría no llevar la vida más ordenada y profesional, pese a ser un destacado jugador y ser de uno de los clubes más importantes del mundo como lo es el Barcelona.

En las últimas horas Mickael Naya, quien es el último cocinero despedido por el jugador, ha declarado para el medio francés Le Parisien y ha revelado la vida que Dembélé lleva en el día a día.



Según Naya, la vida de Dembélé es desordenada, y la influencia que ejerce el dinero y la fama en él no es la mejor. Pese a esto, el amante de la cocina reveló que la situación no pasa por el alcohol, sino por los hábitos de vida que deben seguir los deportistas de alto rendimiento.

"Ousmane es un buen chico, pero no tiene su vida en sus manos. Vive constantemente con su tío y con su mejor amigo, que no se atreven a decirle nada. Él y su séquito se dicen a sí mismos que, en cualquier caso, serán criticados pase lo que pase. Son ricos y no les importa", manifestó.

Cuenta que el jugador de 22 años, por el que el Barcelona pagó 105 millones de euros, no tiene problemas con el alcohol, pero “no respeta para nada los tiempos de descanso, no hay ninguna estructura de alto nivel en su entorno”.



"Es una vida desordenada. Nunca he visto alcohol, pero no respeta en absoluto los plazos de descanso, no hay una estructura de alto nivel a su alrededor... Traté de organizar las comidas de acuerdo con los partidos, momentos de recuperación y todo salió bien", argumentaba.



Dembélé ha realizado varios actos de indisciplina que no han pasado por alto los directivos del FC Barcelona, una razón por la que están dispuestos a dejarlo partir en este mercado de verano.

"Cuando está sin sus amigos Ousmane es completamente diferente. Es curioso, abierto, educado", cerró diciendo el cocinero despedido por Dembélé.