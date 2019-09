Eden Hazard es desconvocado de la selección de Bélgica y vuelve a Madrid

Eden Hazard ha vuelto a la ciudad de Madrid tras dejar la concentración de su selección del Bélgica tras ser examinado por los doctores y determinar que no puede jugar en la fecha FIFA.

El jugador sufrió una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo el pasado 16 de agosto y todavía no está al cien para disputar un partido por lo que ha sido Liberado.



El belga no ha debutado aún con el Real Madrid de manera oficial debido a este percance y todo apunta a que podría jugar su primer duelo ante el Levante por la jornada cuatro el 14 de septiembre.





Bélgica se perderá de su máxima figura los partidos ante San Marino (6 de septiembre) y Escocia (día 9), el riesgo que conlleva la lesión de Hazard es que puede recaer.



Eden tendrá que recuperarse en Valdebebas mientras vuelve el fútbol a LaLiga y lo hará con entrenamientos adecuados para poder hacer por fin su debut oficial con los merengues.