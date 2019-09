Dembélé y sus motivos para rechazar al PSG: ''No importa quién venga...''

El extremo francés Ousmane Dembélé fue uno de los nombres más sonados durante el mercado de verano en España y este jueves L'Équipe desvela los motivos por los que el jugador no abandonó el Barcelona.

Dembélé era la oferta del Barça al PSG por el traspaso de Neymar, pero el galo se opuso a regresar al fútbol de su país porque su gran sueño sigue siendo triunfar como azulgrana.

La citada fuente asegura que el futbolista mantiene una buena relación con Thomas Tuchel, técnico que lo dirigió cuando ambos compartieron en el Dortmund y que lo eligió a él en caso de que se alcanzara el acuerdo por el brasileño.

''Barcelona es el club de mis sueños'', le explicó Dembélé a Tuchel, rechazando cualquier propuesta del conjunto parisino.

El medio francés añade que al futbolista no le intimidaba la competencia, aunque llegara Neymar y él permaneciera en el Camp Nou. ''No importa quién venga, la competencia no me asusta y lucharé para imponerme aquí''.

Luego de ganar el Mundial en Rusia 2018, el objetivo que se ha marcado Dembélé es levantar un Balón de Oro y es consciente que la manera más factible es destacando en el Barcelona.

Una vez finalizada la 'Operación Neymar' sin éxito, el jugador se ha reunido con su agente Moussa Sissoko para analizar todo lo que sucedió hace un par de semanas y sacar las conclusiones. Según L'Équipe, el representate está buscando un domicilio en Barcelona para poder estar más cerca de Ousmane.