Messi: "No sé si el Barcelona hizo todo lo posible para el regreso de Neymar"  

En una entrevista exclusiva que brindó al diario catalán Sport, Lionel Messi sorprendió a todos con sus declaraciones al referirse al fichaje fallido de Neymar tras largas negociaciones entre el PSG y el club culé.

El argentino no está seguro si el Barca hizo el esfuerzo necesario para poder hacer regresar al brasileño luego que el equipo parisino pidiera 150 millones de euros además de Dembélé, Rakitic y Nelson Semedo, algo que no aceptaron.

"Me hubiese encantado que viniese Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil. A nivel deportivo Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y espónsors, el club hubiera dado un salto", disparó.

NO ESTÁ DECEPCIONADO

¿Pidieron el fichaje? "Nunca pedimos el fichaje de Neymar, simplemente dimos nuestra opinión. ¿Que si mando yo? Ha quedado demostrado que no es así".

Agregó: "No estoy decepcionado. Tenemos una plantilla espectacular, que puede optar a todo, también sin 'Ney'".

Pese a que cada año tiene la posibilidad de marcharse al club que quisiera, Messi aclara que "esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar".

Además asegura, en el aspecto institucional, que el club debe tener mayor estabilidad: "Sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios en la estructura deportiva. Puyol sería ideal como secretario técnico".