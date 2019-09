EN VIVO: ¡Las leyendas del fútbol llegan a la gala de los premios The Best!   

Este día se conoceran a los mejores del planeta fútbol en la gala de los premios The Best que se celebrará en Milán, Italia. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil Van Djik nuevamente en la lucha de un trofeo.



La gala comienza a las 12:30 P.M hora de Honduras y se darán a conocer a los mejores futbolistas, mejor gol y otros galardones.

Minuto a Minuto:Así han llegados los nominados a los premios

Las leyendas ya están en los Premios The Best

Hugo Sánchez

Marco van Basten

Samuel Eto'o

Julio Cesar, Roberto Carlos y Cafú.

'Bam-bam' Zamorano, 'Pupi' Zanetti y Iván Ramiro Córdoba.







Marco Materazzi





Esta es la lista de leyenda que acudirán a la gala.

Luka Modric no será más The Best, pero estará en la gala para el mejor 11.

La expedición del PSG llega a los premios The Best: Kylian Mbappé y Christiane Endler





Tras el partidazo contra Sevilla, Sergio Ramos, capitán del Real Madrid estará en los The Best.





Marcelo y su familia ya están en Milán, el brasileño nominado al 11 ideal.





Llegada de Messi, De Jong y Ter Stegen



CATEGORÍAS.

MEJOR JUGADOR

Leo Messi (FC Barcelona/Argentina)

Virgil van Dijk (Liverpool/Holanda)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)



MEJOR JUGADORA

Megan Rapinoe (Reign FC/Estados Unidos)

Alex Morgan (Orlando Pride/Estados Unidos)

Lucy Bronze (Olympique Lyon/Inglaterra)



MEJOR ENTRENADOR/A DE EQUIPO FEMENINO

Jill Ellis (Selección de Estados Unidos/Estados Unidos)

Phill Neville (Selección de Ingalterra/Inglaterra)

Sarina Wiegman (Selección de Holanda/Holanda)



MEJOR PORTERO

Alisson Becker (Liverpool/Brasil)

Marc Andre ter Stegen (FC Barcelona/Alemania)

Ederson Moraes (Manchester City/Brasil)



MEJOR PORTERA

Hedvig Lindahl (Chelsea y Wolfsburgo/Suecia)

Christiane Endler (PSG/Chile)

Sari v. Veenendaal (Arsenal y Atlético/Holanda)



PREMIO PUSKAS (MEJOR GOL)

Leo Messi en el Betis-Barcelona

Juan Fernando Quintero en el River Plate-Racing Club

Dániel Zsóri en el Debrecen FC-Ferencváros TC



MEJOR AFICIÓN

Silvia Grecco (Brasil)

La afición de Holanda en el Mundial Femenino

Justo Sánchez (Uruguay)