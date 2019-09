Del Bosque sobre Neymar: "Hace muchas tonterías y no es ningún ejemplo de nada"

Vicente del Bosque, extécnico del Real Madrid y de la Selección de España no se guardó nada contra Neymar, jugador al que destacó por ser uno de los mejores del mundo, pero fuera del fútbol, aduce el Campeón del Mundo, que no es ningún ejemplo.

El 'bigotón' pasó por los micrófonos de ‘El Larguero’ de la Cadena SER y opinó de lo más reciente en el fútbol de élite.



¿Mbappé o a Neymar en su equipo?, le consultaron. "Me gusta más ahora mismo Neymar. Hace muchas gilipolleces (tonterías) y no es ningún ejemplo de nada, pero como jugador es buenísimo".

De Mbappé aseguró que: "Tiene cualidades para llegar a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, pero todavía le falta afinarse un poco. Le pasa un poco como a Vinicius, salvando las distancias".





Respecto a Leo Messi: "Es el mejor de siempre, pero sin desmerecer a Ronaldo. El año pasado alguno se atrevió a decir que Cristiano estaba amortizado, que no pasaba nada que se fuera. Messi y Cristiano no tienen límites".



Del Bosque hizo una pausa, pensó su respuesta y soltó, cuando le preguntaron por Ernesto Valverde. "Está capacitado de sobra para sacar adelante la situación". Y elogió a Ansu Fati. "Su descaro es inusual en un chico tan joven, el fútbol español se va a beneficiar de un jugador que lleva casi toda su vida aquí en España".

De Piqué opinó: "Es un chico majo y disciplinado". También comentó que "me dolería que pudiera llegar a pasar que los clubes catalanes no jugasen la Liga española".

¿Regresará a los banquillos Del Bosque?

Finalmente, afirmó que “no echo de menos los banquillos. ¿Volver alguna vez? Nada, nada. No echo de menos nada. Ya he estado en los dos mejores sitios en los que podía estar”. Y remató su intervención diciendo que “prefiero que me digan que soy buena persona a buen entrenador”.