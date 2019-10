¿Por qué James Rodríguez se quedó fuera de la convocatoria del Real Madrid para la Champions?

Real Madrid presentó una sorpresiva convocatoria para se segundo duelo de la Champions League contra el Brujas de Bélgica en el Santiago Bernabéu.



Zidane decidió no contar con James Rodríguez y Gareth Bale para el encuentro, el Colombia vio pocos minutos de acción contra el Atlético de Madrid en LaLiga, mientras que el galés fue titular y jugó todo.



LISTA DE CONVOCADOS DEL REAL MADRID PARA EL DUELO ANTE BRUJAS



El periodista de diario AS, Manu Sainz, informó que el colombiano no fue convocado por el estratega francés porque sufre un traumatismo en una de sus piernas y esa ha sido la razón principal.



Zidane no lo quiere arriesgas, por eso lo ha dejado fuera. El caso de Bale es distinto, el galés no estará en el Bernabéu porque se le ha dado descanso.