Keylor Navas recibe dardo de leyenda del PSG: ''No es un gran portero''

Bernard Lama, exportero, leyenda y ganador de cuatro títulos con el PSG en los 90's, nunca ha demostrado ser un gran admirador de Keylor Navas y esta vez volvió a dejar un pequeño dardo para el costarricense.

Así fue la espectacular ataja de Keylor Navas en la Champions League

Según explica el guayanés, con nacionalidad francesa, Keylor no es uno de los mejores arqueros del mundo, aunque aclara que le agrada saber que la situación en la portería del conjunto parisino ya está solucionada.

''Para mi, Keylor Navas no es un gran portero. Siempre he dicho que es un buen portero, pero no lo considero uno de los mejores. Lo bueno para el PSG es que la situación de la portería se ha solucionado, ya que en los últimos años no sabíamos quién era el portero titular'', aseguró Lama, en declaraciones para el programa Issy-les-Moulineaux, mientras compartía junto a otros campeones del Mundial de 1998.

Cabe recordar que no es la primera vez que el exguardameta deja un recado para Navas, ya que en 2015, cuando el tico sonaba para recalar a París, se mostró tajante afirmando que el centroamericano tiene buenas cualidades, pero es falto de carisma.