Neymar: ''Messi también tiene un trato diferente en Barcelona y no por ser guapo''

El delantero Neymar habló en rueda de prensa previo al amistoso de mañana ante Senegal en Singápur. El jugador cumplirá su partido número 100 con Brasil y fue homenajeado por esa marca.

Neymar fue consultado sobre si tiene un trato diferente en la Canarinha y dijo que su relación con Tite es ''muy buena''. Además puso de ejemplo a Messi con Barcelona.

''Llevo 10 años en la selección. Siempre he sido uno de los jugadores más importantes y uno de los que más tiraba del carro. Nunca me escondí. Siempre lo hice bien. Cuando un jugador tiene este rendimiento, es normal tener un trato diferente. En el Barcelona, Messi tiene un trato diferente. ¿Lo tiene por ser más guapo? No, es por lo que ha hecho. Y digo esto no sólo por mí, sino por todos los jugadores que llegan a este nivel. Es normal en el fútbol'', explicó la estrella del PSG.

El atacante también reveló cuáles son los tres momentos más especiales que ha vivido con Brasil. ''El debut ante Estados Unidos, en 2010, el debut en Mundiales y el primer gol en Mundiales, en 2014''.

Por último, Neymar volvió a ser consultado por su situación en verano, marcado por un fichaje fallido con el Barcelona.

''Estoy feliz, tanto en la selección como en el club. Todo el mundo sabe que me quería machar, pero estoy feliz ahora. La temporada empezó bastante bien en términos personales. Lo daré todo para que podamos lograr títulos'', cerró.