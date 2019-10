Ansu Fati, habilitado para jugar con la Selección de España, informa FIFA

Ansu Fati ya puede ser convocado y jugar con la Selección de España ya que ha sido habilitado por parte de la FIFA.

La FIFA le ha comunicado a la Federación Española de Fútbol que el jugador del FC Barcelona ya es elegible para jugar con 'La Roja' y será decisión de los técnicos para que porte la camiseta española.



La Federación ibérica otorgó a FIFA toda la información solicitada y unido a que el mes pasado Ansu Fati, nacido en Guinea-Bisáu, logró el la nacionalidad española, significa que ya es seleccionable por la categoría que en el organismo español consideren oportuno.





De esta forma, tras no ser convocado para el próximo mundial sub 17 de Brasil y con la sub 21 en plena concentración para jugar ante Alemania y Montenegro, todo apunta a que será en la convocatoria de noviembre cuando el joven de 16 años se estrene a las órdenes de Luis de la Fuente.