Brutal frase de Casemiro: ''Voy a ir por un balón como si fuera un plato de comida''

El mediocampista brasileño Casemiro será el próximo invitado en el porgrama Universo Valdano que se transmitirá el martes por Movistar+.

El futbolista más difícil de marcar, según Casemiro

En un avance, el futbolista del Real Madrid habla de su relación con Zidane y sorprendió con la frase a la que se refiere por su agresividad dentro del campo.

Sobre sus inicios con Zidane, Casemiro explica que tuvo un cara a cara con el francés para aclarar su situación, ya que no era titular.

''Yo me acuerdo que cuando vino Zizou, los cinco primeros partidos no había jugado con él. Yo me digo: '¿Qué pasa con este? Pero si este hablaba muy bien de mí'. Fui a su despacho. Le dije 'míster, estamos en enero, yo quiero tener protagonismo, quiero jugar'. Y yo me acuerdo muy bien de lo que me dijo: 'Case, tú tranquilo, que cuando tú empieces a jugar no vas a dejar de jugar nunca más'. Y así ha sido'', confesó el contención.

Por último, Casemiro aclara su actitud y estilo de juego en el campo. ''Mi agresividad y cómo yo voy a por un balón. A mí me da igual que sea el minuto 2 o si es el minuto 90, yo siempre voy a ir por un balón como voy a ir por un plato de comida, siempre iré por un balón como si fuera el último''.