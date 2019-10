Lionel Messi revela cómo es su relación con Riquelme y le gustaría que Neymar vuelva al Barcelona

Lionel Messi ha tenido una semana dulce tras ganar la sexta Bota de Oro en su carrera. El argentino es el máximo ganador de este trofeo superando nada más que a Cristiano Ronaldo con cuatro.

El argentino en una entrevista con "Perros de la Calle" en Radio Metro 95.1 de Argentina, habló del portugués, Neymar y la despedida de Juan Román Riquelme, uno de los mejores del país pampero.



Rivalidad con Cristiano: "Se extraña. Estaba bueno cuando estaba Cristiano Ronaldo, los clásicos los hacía mucho más especiales, les daba mas valor, a La Liga también", aseguró la 'Pulga'.



Messi también habló de su excompañero en Barcelona, Neymar, y esto fue lo que dijo: "Hablamos seguido. Seguimos manteniendo un grupo de Whastapp con Luis (Suárez). Es complicado que vuelva, por como se fue de acá, muchos socios y gente del club no quieren que vuelva, por lo deportivo nos vendría bárbaro, pero es entendible toda la otra parte. Es un poco complicado".





Leo tuvo palabras para el clásico Boca-River de la Copa Libertadores y afirmó: "Es un partido que lo veo yo y toda España, más cuando se trata de una semifinal de la Copa Libertadores. El pasado no lo ví porque era muy tarde acá, vi el resumen al día siguiente, los comentarios. Pero obviamente todo el mundo está pendiente".



La 'Pulga' tuvo palabra para uno de sus ídolos, Juan Román Riquelme, con quien asegura tiene comunicación: "Hablo mucho con él, de vez en cuando hablamos, pero ahora dentro poquito es el partido despedida, por temas de fechas no sé, si es una fecha que yo estoy por allá y puedo, encantado de estar".



Y agregó: "Román se merece una gran despedida después de tanto tiempo no se le hizo, por todo lo que le dio al fútbol y a Boca, se merece algo grande".



Sobre el contrato de por vida que le ofreció el Barca reveló: "Es verdad que el Barcelona me propuso un contrato de por vida, pero yo lo que dije fue que no quiero un contrato que me atara, quiero estar bien para rendir y jugar y seguir peleando por un objetivo. Estar puedo estar de por vida, pero no con un contrato. Acá me quedaría toda la vida".