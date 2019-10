Zidane defiende su puesto en el Real Madrid: "Yo quiero estar aquí siempre, pero le tienen que preguntar a otro"

Zinedine Zidane apareció en rueda de prensa este lunes previo al duelo de la tercera jornada de la Champions League ante el Galatasaray de Turquía.

El entrenador francés habló de una posible salida, la dura derrota en Mallorca y sobre el duelo de este martes en Estambul donde están obligados a ganar.



Suena Mourinho de nuevo: "Lo que pasó, pasó. El fútbol se olvida de lo que has hecho, es la vida, para mí es lo mismo, es el presente. Lo que hemos hecho con el Real Madrid ya pasó. No te voy a decir que no me molesta lo que están diciendo, me molesta, pero lo que tengo que hacer es dar el máximo y pensar en positivo como siempre. Tenemos un partido muy bonito para jugar, es la Champions y sabemos la situación, vamos a intentar ganar".





Partido de continuidad en Estambul: "No lo sé, a mí no me puedes preguntar, yo quiero estar aquí siempre. La situación la conocemos, pero le tenéis que preguntar a otro".



La situación del equipo y las críticas: "La presión siempre va a estar. Conocemos la situación, pero no va a ser definitivo hasta el último partido. Nada va a cambiar ni tampoco cuando se dice que hay que cambiar al entrenador.El fútbol se olvida de lo hecho. Como jugador, como entrenador. No voy a decir que no me molesta lo que se dice, pero no puedo dejar a la gente que no opine. Voy a pensar en positivo. Sabemos lo que nos jugamos ".



La intensidad y la mala salida en los partidos: "Cuando no hay nada en juego, es complicado jugar. Ahora es otra temporada. Es la vida. No se puede jugar bien siempre. Cada partido es importante y sabemos la exigencia que tenemos. Somos el Real Madrid y no podemos equivocarnos ni un minuto. Hay que reducir el margen de error. Vamos a hacer un gran partido. Solo me concentro en el partido. Lo de hablar del cambio de entrenador y demás es cosa vuestra".





El espíritu del equipo: "Los jugadores siempre quieren ganar. Saben lo que pasa en cada partido. Quieren cambiar la situación. Son los primeros que quieren dar la vuelta".



¿Dudas sobre el plantel?: "Somos un equipo y no hay que señalar a nadie. Estamos en el mismo barco y el responsable soy yo. Confío en el equipo y queremos demostrar que se puede cambiar".



Terminó reconociendo que ha vivido situaciones parecidas: "No me sorprende nada de lo que pasa. Llevo viviendo esto 25 años y hay que sacar esto adelante. No siempre se gana y hay que demostrar personalidad".