¡Histórico! Modric, primer jugador que gana el Balón de Oro y al año siguiente no aparece en lista

Increíble. El croata Luka Modric ha estado en el radar del periodismo las últimas hora, pues ha marcado un hito histórico, pero negativo.

Resulta que el jugador del Real Madrid, ganador del Balón de Oro de la temporada pasada, es el primer futbolista en toda la historia que gana y al año siguiente no aparece ni dentro de los 30 nominados.

Esto ha generado una ola de comentarios sobre lo sucedido. Lo cierto de todo es que el croata y subcampeón del mundo en Rusia 2018 no ha tenido su mejor temporada, donde perdió el protagonismo dentro de un Madrid que tampoco ha tenido su mejor versión.

Cuenta cómo se enteró que había ganado el Balón de Oro

En una entrevista con con la revista France Football, Luka Modric, quien no aparece en la lista de este año, recordó cómo fue el momento en el que le comunicaron que ganaría el trofeo.