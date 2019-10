Giggs y su 'traición' a Cristiano Ronaldo con Lío Messi: "No hay comparación"

Ryan Giggs, quien ahora dirige a la Selección de Gales, y que fue compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, ha dejado por fuera a su amigo en una entrevista otorgada al portal DAZN.

A Giggs le hicieron una pregunta que se ha hecho básica: ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi?, ahí, el galés no dudó en decidir por el argentino.



"Elegir entre uno u otro es muy difícil. Me gustaría decir Cristiano porque obviamente jugué con él y vi su evolución como futbolista, pero Messi es un genio. Es un jugador que solo ves una vez en la vida, es tan simple como eso. Es muy difícil de elegir y yo querría decir Cristiano, pero no hay comparación", justificó su elección el técnico.

Giggs habla sobre Gareth Bale

Como seleccionador de Gales, fue abordado por el momento que está teniendo Gareth Bale en el Real Madrid. "Es muy raro. Desde fuera parece muy extraño por la calidad que Bale tiene y por lo que ha conseguido ganando cuatro Champions", dijo.

"Además es que fue importante en estos títulos. Fue muy extraño lo que sucedió en verano porque yo le entreno con Gales. Para mí es mi capitán, lidera a la selección con ejemplo, es un gran profesional y un jugador con gran talento. Es un jugador que puede cambiar cualquier partido", defendió Ryan Giggs a su capitán en el combinado galés.