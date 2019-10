Messi vuelve a revelar nuevas pistas sobre su futuro lejos del FC Barcelona

Hace unos días, Lionel Messi dio una entrevista a Sport donde dejó claro que su idea es retirarse con la camisa del FC Barcelona.

Ahora, su discurso ha cambiado un poco. Confiesa para TyC Sports que sueña con jugar en la Liga de Argentina, aunque afirma que la decisión pasará por lo que diga su familia.

"Siempre digo que de Barcelona no me quiero ir, no tengo la idea de moverme. Tengo el sueño de poder jugar en Newell's en el fútbol argentino, pero no sé si realmente se va a dar, porque tengo una familia que está por delante de mi deseo", dice Leo Messi.

Como ya se sabe, Lionel es seguidor del club Newell's y en varias oportunidades ha mencionado la opción de poder jugar sus últimos años en dicho club.

"Es una realidad, lo soñé desde chiquito, pero tengo una familia, tengo tres hijos, vivo en un lugar que me dio todo y donde estoy tranquilo y puedo darles un futuro espectacular a mis hijos. Pensamos mucho más en eso que en mi deseo de jugar en el fútbol argentino. Intentaré convencer a la familia, porque hoy hay que convencer a los hijos también, Tiago ya es grande, tiene sus amigos y cuando le tiro en joda que vamos para algún lado no le gusta nada, cuando estamos un mes en Argentina ya quiere volver con sus amigos, y todo cada vez es más difícil", recordó el "10" del Barça.

Asimismo, Messi fue preguntado sobre si es seguidor de otro club en Argentina que no sea Newell's.

"Hubo una época que decían que era de River. Creo que fue por cómo festejé el final del Mundialito, que yo medio que no lo festejé al gol, empezaron a decir que era de River".", dijo Messi en TyC Sports.

"También de Independiente, yo andaba con camisetas que me gustaban, era la blanca con los diablitos esas que era muy linda. Obviamente fui siempre de Newell's y sigo siéndolo", añadió.

MÁS DE MESSI

Lo que no le gusta: "No me gusta salir reemplazado. Prefiero entrar desde el banco y jugar menos que salir... Lo digo porque muchos partidos se definen al final o encuentras más espacios porque hay varios rivales cansados. Prefiero entrar a disfrutarlo que salir y perderme lo mejor”.

Su poder goleador: "No soy un goleador de esos típicos. No es que vivo del gol. Me gusta más venir de atrás, estar en contacto con la pelota y crear, pero también llegar y hacer goles".

El mejor gol: "Los goles para mi son más que lindos, importantes. Ese fue en la final de la Champions (en Roma ante Manchester) y era cerrar el círculo con Guardiola y ganar el Triplete, que nunca lo habíamos hecho. Ese gol redondeó un partido espectacular".