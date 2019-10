Gerard Piqué revela que jugadores del Barcelona ofrecieron aplazarse su salario para fichar a Neymar

Neymar fue el 'culebrón' del pasado mercado de fichajes sin un final feliz. El brasileño quería salir del PSG rumbo al FC Barcelona, pero las negociaciones nunca llegaron a un buen puerto.

Este día, Gerard Piqué, reveló algo nuevo sobre aquella novela que terminó dejando a 'Ney' en Paris y al conjunto azulgrana deseando su contratación, incluso al vestuario.



Los jugadores del Barca, hicieron un esfuerzo por el fichaje del carioca, así lo reveló Piqué en una entrevista para el programa El Larguero de la Cadena Ser.



"Lo que le planteamos a (Josep) Bartomeu que nos retocábamos el contrato porque sabíamos que era un tema de 'fair play'. La relación con el presidente siempre ha sido muy buena, y le dijimos que en vez de cobrarlo el primer año, lo cobrábamos al segundo o tercer año o cuarto para que Ney pueda entrar, si este es el problema porque nosotros siempre vamos de la mano con el club. Si nosotros podíamos ayudar no teníamos ningún problema. para que pudiera venir. Se trataba de buscar una fórmula. El club dijo que le parecía bien", comenzó diciendo.







Los futbolistas del Barcelona querían a Neymar en el equipo, pero su fichaje no se pudo concretar. Sin embargo, el propio Piqué no le cierra las puertas a que vaya la próxima temporada.



"¿Neymar volviendo al Barça? En el fútbol puede pasar de todo. Nosotros ya le dijimos: te vas a una cárcel de oro. Tiene la puerta abierta". dijo el futbolista, además de reconocer que lo que quiere el jugador es volver al Barcelona: "Lo que se dice es que quiere volver, sí", cerró el central español.