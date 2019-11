Kylian Mbappé y la charla que revela su posible fichaje por el Real Madrid: "Esperarán, es mi sensación"  

Kylian Mbappé es uno de los grandes jugadores que desea fichar Florentino Pérez y el Real Madrid en los próximo años, el conjunto blanco quiere al francés para liderar el proyecto del futuro.

Telefoot ha revelado una conversación entre el presidente del Mónaco, Vadim Vasilyev y el jugador en 2017 cuando negociaba su salida del club monegasco, o bien al equipo blanco o al PSG.



Mbappé es uno de los jugadores con mejor proyección del futuro.



"Me dijo: 'Vadim, muy dentro de mí, siento que es demasiado temprano. Solo jugué un año en mi país, soy parisino, no quiero dejar mi país así. Quiero convertirme en un gran jugador aquí. El Real, esperará, es mi sensación", le aseguró Mbappé.



Mbappé de blanco

El presidente ruso, respondió así a las palabras del jugador, por ahora estrella del PSG: "Llamarán a tu puerta, todo el estadio Santiago Bernabéu te aplaudirá cuando llegues allí, no necesitas confirmarlo".



Según Vasilyev, el futuro de Mbappé estaría en el Real Madrid y todo indica a que se vestirá de blanco cuando él lo decida ya que en la 'Casa Blanca' lo esperan.