Messi y el título que desea: "Quiero volver a ganar la Champions"

Lionel Messi habló para la revista World Soccer, y ahí realizó algunas confesiones que tienen que ver con la actual temporada del FC Barcelona.

En cuanto a sus objetivos en la nueva campaña, Leo fue claro y solo piensa en la Liga de Campeones de Europa.

“Mi sueño es seguir ganando títulos con el club. Quiero volver a ganar la Champions, es el desafío que tenemos todos", dijo.

Cuestionado por el valor de los títulos individuales y las comparaciones con otros futbolistas, el crack azulgrana volvió a apostar por los logros colectivos.

"Ahora lo importante es añadir una Champions más a la vitrina, y con eso llegarán los premios individuales. Siempre he dicho que títulos individuales no son mis objetivos. The Best, el Balón de Oro, la Bota de Oro no son mis retos. Y aún menos el premio para el mejor gol del año. Si los logro, bien, pero si no, está todo OK”, destacó.

Messi y una de las preguntas que más le hacen es sobre cuándo piensa decir adiós a la pelota de manera profesional.

"Lo sabré cuando pase el tiempo. Seré el primero en decir que he llegado hasta aquí, que no puedo más o que todavía me siento bien para seguir”, subrayó.

Sobre las lesiones, Leo tiene claro que la edad es un factor importante. La preparación es distinta.



La revista World Soccer entrevistó al astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, y dedicó esta portada.

“Es difícil porque tu mente está bien, te sientes como si tuvieras 25 años y que puedes seguir haciendo las mismas cosas, pero el cuerpo manda y hay circunstancias en que hay que ser más cauteloso que antes. Adaptarse requiere un proceso y hay que que prepararse de una manera distinta para los partidos y los entrenamientos”.

DE CRISTIANO RONALDO

Hace unos meses, Cristiano Ronaldo le mandó un mensaje y retó a Messi para que saliera del FC Barcelona. El portugués haste dijo que le gustaría verlo en la Serie A de Italia.

“Todos buscan sus objetivos y experiencias. Nunca sentí la necesidad de dejar el mejor club del mundo, que es el FC Barcelona. Aquí disfruto de los entrenamientos, los partidos y de la ciudad. La dinámica entre club y ciudad es muy completa y siempre me sentía seguro de los objetivos en este club, sin ir buscar algo fuera”, respondió el astro argentino.

EL FICHAJE DE FRENKIE DE JONG

En la presente temporada, uno de los fichajes que llegó al equipo fue el de Frenkie De Jong y Messi ha asegurado que está encantado con su trabajo hasta el momento.

“Su adaptación al equipo ha sido fácil porque viene de una filosofía parecida en el Ajax. Creció con la misma idea y forma de jugar. Como pivote se siente más cómodo, pero se ha adaptado bien. Le gusta tener el balón, hacer pases cortos, dar pases entre las líneas y tiene una zancada muy rápida y fuerte. Es un futbolista completo”, concluyó.