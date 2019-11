Fernando Santos asegura que Cristiano Ronaldo jugará ante Lituania rumbo a la Eurocopa

El seleccionador portugués, Fernando Santos, aseguró este miércoles que Cristiano Ronaldo está en condiciones de jugar el partido clasificatorio para la Eurocopa de 2020 contra Lituania el jueves en Faro.

"Si Ronaldo no estuviera apto, no lo habría convocado (...) está bien y va a jugar, no hay ninguna duda sobre eso", declaró Santos a la prensa.



Cristiano Ronaldo se ha entrenado de manera normal con la selección de Portugal.



Preguntado sobre el hecho de que el capitán de la selección lusa esté realmente al 100% para este vital encuentro clasificatorio, el seleccionador portugués cortó cualquier especulación.

"Ya he respondido a esa cuestión (...) lo siento pero no hablaré más de Cristiano Ronaldo, es una rueda de prensa sobre un partido entre Portugal y Lituania no sobre Cristiano Ronaldo", respondió Fernando Santos molesto.

El cinco veces Balón de oro, que volvió a entrenarse el miércoles sin problemas, tuvo que ser sustituido el fin de semana en un partido de la liga italiana con la Juventus. Su técnico Maurizio Sarri habló entonces de un "pequeño problema en la rodilla" para justificar su salida del campo.

LOS PROBLEMAS CON SARRI

Cristiano abandonó el terreno de juego antes de la hora y las imágenes de televisión lo mostraron diciendo algo al banquillo de la Juventus, antes de ir directamente al vestuario cediendo su plaza a Paulo Dybala, autor del gol de la victoria contra el AC Milan (1-0).



Segundo del grupo B, en la que Ucrania está segura de acabar primera de grupo, Portugal sólo tiene un punto de ventaja sobre Serbia, que sigue en la carrera por la clasificación.