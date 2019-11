Zidane confirma que contará con Bale pese a su burla: "Puede ser decisivo otra vez"

Real Madrid tiene partido mañana en la Liga de España y la Real Sociedad es el rival de turno en el Santiago Bernabéu.

Zinedine Zidane atendió a los medios previo al compromiso y lógicamente le lanzaron muchas preguntas en torno a la polémica de Gareth Bale.

El atacante se burló del madridismo con una bandera en la celebración de la selección de Gales por haber clasificado a la Eurocopa 2020.

"Gales. Golf. Madrid. En ese orden", decía la bandera con la que festejó Bale.

"Creo que se hace mucho ruido con el gesto de Bale y lo que hay que hacer es centrarse en el fútbol, yo como entrenador y él como jugador. Es demasiado ya. El jugador se ha ido con la selección, ha podido jugar y nosotros lo recuperamos. Yo sólo miro el rendimiento deportivo, no lo que se dice fuera. No me interesa lo de fuera", fueron las primeras palabras sobre el tema.

Gareth está siendo muy criticado en España por lo que hizo y Zidane comenzó a perder la calma. "No voy a contestar más preguntas sobre Gareth. Cuando miras lo que ha hecho Gareth este tiempo... la gente tiene que estar con él. La gente que siente los colores del Madrid, tiene que estar con Bale".

Zizou al parecer no le dio mucha importancia al feo gesto de su jugador luego de que este volvió tras el parón de selecciones. "Hablé con Gareth como hablo con todos los jugadores. Hablo de lo del campo, no de lo de fuera. Está bien. Ha entrenado con normalidad", aclaró.

¿ES FELIZ BALE EN EL MADRID?

La prensa le ha consultado a Zidane sobre si Bale está feliz de vestir la camisa blanca. Nadie mejor que él para responder esto. "A lo mejor por el idioma él está más a gusto. Cuando marcó el gol de la final de la Champions. Yo no creo que haya que ir más lejos", dice.



Gareth Bale celebró la clasificación de Gales a la Eurocopa 2020 con esta bandera que armó la polémica.

En cuanto al tema de sus lesiones. "Lo que te puedo decir es que está bien después de su lesión. Ahora está disponible, está con nosotros", confirmó el DT del Madrid.

¿Bale es titular indiscutible?: "No te voy a contestar. Yo voy a contar con todos. Sabemos lo que nos puede dar Gareth", fue otra de las interrogantes a Zidane, en una conferencia donde el galés fue el tema principal.

FALTÓ EL RESPETO AL MADRIDISMO

Por todos los medios, Zizou intentó evitar la polémica de Bale. ¿Le faltó el respeto al club? Le preguntaron. "No voy a entrar en eso. No es mi competencia. Yo soy entrenador del Real Madrid y Bale es mi jugador", subrayó.

El francés considera que Gareth es un jugador decisivo y contará con él pese a la polémica de su bandera.

"Creo que puede ser un jugador decisivo. Sólo pienso en eso. Si no le pasa algo es un jugador muy importante. Cuando le pasa algo, claro, cuando está lesionado cada uno es diferente. Yo voy a contar con Bale, no es una novedad. Él va a estar enganchado".