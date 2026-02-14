Arbeloa tiene la mejor noticia: la convocatoria del Real Madrid para bajarse al Barcelona del liderato de la Liga Española

El regreso de Vinícius Junior, tras sanción, y de Ferland Mendy, recuperado de su última lesión muscular, son las novedades de la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse este sábado a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu (21:00 horas -2:00 p.m de Honduras), con las bajas por lesión de Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo.Álvaro Arbeloa recupera al brasileño Vinícius, ausente en la pasada jornada liguera en Mestalla ante el Valencia por tener que cumplir un partido de sanción, y al francés Ferland Mendy, que estaba de baja desde el 8 de enero.