OFICIAL: la tajante postura de Barcelona con la Copa del Rey tras la polémica arbitral que 'benefició' al Atlético de Madrid

También "criterios contradictorios en acciones de mano en el área" y que refuerzan "la sensación arbitrariedad y la falta de previsibilidad en la aplicación del reglamento".Por otra parte, también denuncia la "acumulación de errores relevantes", que la entidad azulgrana considera una "reiteración de errores arbitrales flagrantes" a lo largo de la temporada, "muchos de ellos determinantes y en perjuicio del club".Igualmente, expresa "dudas razonables" sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología del VAR, "especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes" y la "falta de transparencia" en la gestión y publicación de los audios del VAR.