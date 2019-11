"Vas a ganar todas las copas de Francia, pero nunca la Champions"

Edinson Cavani tiene un sueño, ganar la Champions League. Esas fueron algunas de las palabras que dejó su padre en una entrevista con el programa "Los Otros" de Movistar.

Luis, aseguró que "se muere por ganar la Champions. En su mesa de asado tiene marcado como objetivo con el PSG ganar la Champions".



Pero el papá de Edinson sabe que ganarla con el PSG y afirma que su hijo "Siempre me dice que soy un tipo negativo. Le dije que iba a ganar todas las copas que hay en Francia, pero nunca una Champions. El fútbol no se gana con plata solamente".





El delantero ha perdido protagonismo en esta última temporada ya que no inició bien debido a una lesión y ha perdido el puesto en el ataque por el nivel de Mauro Icardi.



Desde su fichaje por el PSG en la temporada 2014, Cavani ha conseguido cinco Ligas, cuatro Copas de Francia, siete Supercopas y cinco Copas de la Liga, pero no ha logrado llegar a una sola final de Champions.