Lo confirma: El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, "inevitable"

No hay duda que Kylian Mbappé es uno de los mejores futbolistas en la actualidad y su nombre no deja de sonar en los clubes grandes de Europa.

El jugador del PSG apenas tiene 20 años de edad y ya es un crack. Ni hablar de su futuro, que sin duda es brillante. La pregunta es: ¿Llegará algún día al Real Madrid?

No es algo nuevo. Mbappé siempre ha soñado con jugar con la camisa blanca en el Santiago Bernabéu y eso lo sabe Florentino Pérez, presidente del club español.

Vadim Vasilyev, exvicepresidente del Mónaco, ha declarado a "Le Parisien" que sigue viendo a Mbappé convertido en futbolista del Real Madrid.

"¿Cuándo? No sé nada, pero parece ineludible. La oferta del Real Madrid fue muy interesante para el Mónaco, y él me dijo: 'Vadim, para mi es demasiado pronto. No he jugado más que un año en mi país. Soy de París, no quiero dejar mi país en este momento. Quiero convertirme en un gran jugador aquí. El Madrid esperará", afirmó Vasilyev.

Hay que recordar que Kylian estuvo en el Mónaco antes de irse al París Saint Germain, rechazando al Madrid.

COQUETEA CON EL MADRID

En el juego del pasado martes por la Champions League entre PSG y Real Madrid, Mbappé lanzó un guiño al madridismo.

El delantero francés compartió una foto en su cuenta de Instagram donde aparece aplaudiendo al Santiago Bernabéu. Además, la afición merengue le devolvió el gesto con más aplausos.



Esta fue la imagen que compartió Mbappé tras el Real Madrid-PSG en el Bernabéu. Un claro guiño del francés al madridismo.

EL PRECIO DE MBAPPÉ

Al Real Madrid no le va a salir nada barato el fichaje de Mbappé en el futuro cercano. ¿Cuál es su verdadera cifra?

El club parisino tasa a su joven estrella entre 230 y 250 millones de euros, según información revelada por L'Equipe.

Mbappé tiene contrata hasta 2022 con el PSG, que está buscando la manera de renovarle su contrato.