Carlos Tévez: "Cristiano Ronaldo se esforzó en ser quién es, Messi es natural"  

Carlos Tévez dio una entrevista a ESPN y habló de varios temas incluido el de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El argentino de 35 años tiene conceptos muy claros sobre estos dos futbolista con los cuales ha compartido en su carrera.

El 'Apache' comenzó comentado de su presente:"Hoy mi vida pasa por Boca. Mi vida ronda a lo que es Boca. A cómo le vaya a Boca. Estos últimos años que me quedan, o el último que me queda, pongo toda mi fuerza en Boca. Puede ser el último año como jugador".



Y siguió: "No hay otra cosa que me motive. Si me viene a buscar el Real Madrid, le digo que me quiero quedar en Boca".

Carlos Tévez fue compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United.



Tévez se sinceró en la entrevista y habló de su ex compañero de equipo en el Manchester United, Cristiano Ronaldo.



"Yo llegaba al club temprano, entrenábamos a las nueve y yo llegaba 7:30. Él ya estaba en el gimnasio. Entonces, ¿qué decís vos? bueno, voy a llegar a las siete, a este lo cago. Siete de la mañana, él en el gimnasio. Voy 6:45. Llego y él ya estaba en el gimnasio, no lo podía cagar nunca, el tipo es un enfermo, siempre estaba antes que yo", recordó.