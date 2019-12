Cristiano Ronaldo estaría arrepentido de haberse ido del Real Madrid, según ABC

Cristiano Ronaldo ha dado la noticia hoy en España con una información que saca a la luz hoy el diario ABC de España.

El crack portugués se ha dado cuenta un año y medio después que fue un error haber salido del Real Madrid para fichar con la Juventus de Turín.

Según dicho medio, CR7 hizo la confesión en privado a algunos de sus excompañeros del Real Madrid. Admitió que no debió salir de la casa blanca.

Ver: Real Madrid ganó hoy ante el Espanyol y así se puso la tabla de posiciones

El trato de la prensa no es el mismo que cuando defendía la blanca del Madrid y es por ello que está arrepentido de haber ido.

Y es que Cristiano está siendo muy criticado en Italia, cuando se acerca a cumplir 35 años de edad. Su rendimiento no ha sido el mejor, lleva sietes goles apenas en 12 encuentros, números que no son dignos de un jugador de su categoría.

El Balón de Oro

Queda claro que el luso no puede confesar en público que fue un error ir a la Juventus, por muchos motivos, pero sabe que si se hubiera quedado en el Real los logros individuales seguirían llegando.

Además: Barcelona busca recuperar el liderato en España

A CR7 se le conoce por ser soberbio, y considera que si hubiera seguido defendiendo la camiseta madridista también habría conquistado las dos últimas ediciones del Balón de Oro, subestimando así los logros del croata Luka Modric (2018) y el argentino Leo Messi (2019).



Cristiano Ronaldo tiene cinco Balones de Oro. Con el Real Madrid lo ganó todo.

Muchos le advirtieron a Cristiano de esta situación, pero hizo caso y ahora ya es muy tarde. "Ningún club tiene la trascendencia mundial del Real Madrid", le comentaron.

Hoy, en su fuero interno y en el externo escucha sentencias que socavan su cabeza: "Si te hubieras quedado en el Real Madrid habrías ganado estos dos últimos Balones de Oro". Y cree que sí, que es cierto.

El motivo de su salida

Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid por una bronca con Florentino Pérez, presidente del club español.

El portugués quería que le aumentaran su ficha, pero recibió una respuesta negativa por parte de la directiva.



Cristiano Ronaldo considera que si se hubiese quedado en el Real Madrid habría ganado dos Balones de Oro más.

Se comprobó que el club blanco no pensaba mejorarle su contrato de renovación, hecho público el 6 de noviembre de 2016, con una ficha de 25 millones de euros. El traspaso de Neymar al PSG en agosto de 2017, con un salario de 36 millones, supuso que Jorge Mendes solicitara a José Ángel Sánchez el aumento de su estrella.

El superagente del fútbol recibió como respuesta que el Real Madrid ya le había renovado con un buen crecimiento económico, de los 18 a lo 25 millones netos, y no pagaría sueldos de clubes "de estado" como el PSG, financiados exteriormente con dinero de una nación, no de producción propia.

"Jorge Mendes siempre pensó que lo mejor para la estrella, a los 33 años, era continuar en el club que le había hecho el número uno, con cuatro Balones de Oro vestido de blanco, pero Ronaldo lo obligó a buscar un traspaso", dice ABC en su información.

Al final, Ronaldo se fue a la Juventus por 100 millones de euros, donde se le paga el mismo sueldo, es decir, 25 millones de euros por temporada.

Ningún equipo europeo iba a abonarle 36 millones de euros con 33 años. Su orgullo lo llevó a cometer un grave error.

La prensa es dura

"Cristiano es un gran campeón, pero no se va de nadie desde hace tres años", golpeó Fabio Capello. "Últimamente no se va de nadie, no es como Messi que se va de cinco", remató Mazzola. "Desde hace unos meses Cristiano se arrastra por el campo, debería tener la humildad de reconocer que a cierta edad es más importante descansar que jugar", declaró Amoruso.

Ver también: Hasta Zlatan atacó a CR7; el brasileño es el verdadero Ronaldo

Ante tanta crítica, CR7 también se ha dado cuenta que en España recibía el trato de crack que se merece. En Italia está constantemente en el ojo del huracán. Ya se vio lo que ha pasado hasta con su entrenador Maurizio Sarri.