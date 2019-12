Take Kubo responde así a los abucheos del Camp Nou por irse al Real Madrid

Take Kubo volvió al Camp Nou y lo hizo como jugador del Mallorca, pero cedido por el Real Madrid, club dueño de su ficha.

Ver más: Tabla de posiciones de LaLiga de España

Este regreso representó la vuelta del japonés al feudo barcelonista, pero como rival. Pero su estadía en el estadio que una vez fue su casa no fue como lo hubiese querido.

Al canterano de La Masía lo atacaron con todo en el Camp Nou; Kubo fue pitado de principio a fin y eso porque decidió fichar por el Madrid en vez de regresar al Barça.

Luego del final del encuentro que Barcelona venció 5-2 al Mallorca, el jugador atendió a Movistar y sorprendió con sus declaraciones.

Kubo fue silbado por la afición del Barcelona en el Camp Nou.

Kubo y sus declaraciones tras jugar en el Camp nou

"Esa decisión es del público. Yo tomé mi decisión y ellos tienen derecho a pitarme, creo que lo merezco, aunque había gente que también aplaudía y eso me dio ánimos. ¿Pena? No, es una forma que tienen de verme como un rival, no como un chico de 18 años que juega al fútbol un poco bien", explicó el japonés.

Take destacó en el ataque bermellón. Provocó faltas, tarjetas y por su lado llegó el segundo gol del Mallorca. También dejó un caño a Messi. "Por suerte disputé los 90' e hice todo lo que he podido, pero no fue suficiente para poder puntuar".