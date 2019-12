Pep Guardiola exige tres fichajes y cambios radicales para continuar en Manchester City

Pep Guardiola finaliza su contrato con Manchester City en 2021, pero según varios medios ingleses, el técnico podría abandonar el club al final de la presente temporada debido a la existencia de una cláusula de 'escape' en su contrato. De este modo, el City debería cumplir una serie de requisitos para que no se dé su salida.

Zidane sobre Pep Guardiola: "Es el mejor entrenador del mundo"

Ha sido The Times que ha revelado la existencia de una cláusula a la que el exentrenador de Barcelona y Bayern Munich podría acogerse siempre y cuando se den una serie de condiciones. Una cláusula de escape, por así llamarla, que haría posible que Guardiola no tuviese que esperar hasta el final de la próxima campaña para marcharse de la Liga Premier si así fuese su deseo.

Aunque dichas condiciones no han trascendido, los medios ingleses llevan tiempo hablando del futuro del City sin Pep. El catalán nunca ha estado cinco temporadas en un mismo banquillo, una característica que ha hecho que el club del Etihad comience a pensar en su vida sin Guardiola.

En la entidad inglesa creen que su entrenador permanecerá el curso que le resta de contrato, pero los directivos ya han comenzado a pensar en quién podría ser el sustituto. Si hace unos días se hablaba de una transición dulce y que desde el mismo City verían con buenos ojos para que fuera alguien del entorno de Pep el que se sentase después del catalán en su banquillo, Daily Mail apunta ahora a que Mauricio Pochettino es uno de los mejores colocados para tomar el relevo el próximo verano si este terminase por producirse.

"Estoy abierto, sí", dijo Guardiola en su momento sobre la posibilidad de renovar su contrato. "No se trata de lo que el club quiere o no. Quiero ver a mis jugadores y la reacción de mis jugadores. No es tan sencillo como que quiero renovar. Quiero ver el club, quiero ver a los jugadores, quiero ver cómo seguimos trabajando juntos", añadió Pep dejando en el aire una continuidad que se conocerá una vez la temporada eche el telón.

El propio Pep ha negado la existencia de está cláusula, pero según Daily Mail, Guardiola sí habría exigido varios cambios radicales para continuar como entrenador citizen, tanto en su plantilla como en su cuerpo técnico.

De acuerdo con estas informaciones, el entrenador quiere incorporar a sus filas al menos tres fichajes en verano, dos defensas y un delantero, debido a que el pasado verano solo añadieron a dos fichajes a sus filas, de los cuales Joao Cancelo no ha dado el rendimiento esperado y podría salir, y sobre todo al futuro incierto de Leroy Sané en el club, aunque no se ha dado aún ningún nombre.