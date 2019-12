Cristiano Ronaldo reveló la única vez que se emborracho con un copa de champán

Cristiano Ronaldo dio una entrevista para DAZN Italia y habló de varios temas con respecto a su carrera, el 2019, el recuerdo de la Eurocopa y su mejor gol.

Además, aseguró que es el mejor jugador del mundo y que para 2020 lo que desea es ganar títulos con la Juventus.



LO DIJO:



¿Tiene defectos? "Soy muy inteligente y no tengo defectos. Siempre soy profesional.

“=El mejor en este momento soy yo. El año que viene veremos”".



El mejor anotación: "A Buffon, un gol muy especial, en un estadio hermoso y contra un gran equipo. El público me aplaudió, una noche muy especial".

¿Cuáles fueron sus palabras en ese momento? "Cuando hablaba con él, siempre pensaba que estaba frente a una buena persona. Un hombre simpático, alegre. Después del gol, simplemente me felicitó, fue amable. Lo recuerdo muy bien, siempre tuve una percepción de él como de un buen chico, algo que pude ver con mis propios ojos".



Su trofeo más importante: Campeón de Europa con Portugal. Reí, lloré, fui entrenador, sufrió... Me emborraché después del partido. Lloré tanto que terminé deshidratado, bebí sólo una copa de champán y estaba un poco borracho. Pero es la verdad. Por lo general no bebo, pero ese día fue tan especial... Es el título más importante para mí".