Adama Traoré: ''Si me tengo que ir al Real Marid, me voy al Real Madrid''

El delantero español Adama Traoré se ha convertido en una de las grandes sensanciones de la Premier League y su último recital fue el pasado vienes ante el Manchester City.

Las transformación de Adama Traoré, exjugador del Barcelona

Los dirigidos de Pep Guardiola visitaron la casa del Wolverhamtpon y Traoré dio un espectáculo abriendo el marcador al minuto 55 y asistiendo en otro de los tantos para la victoria de su equipo (3-2).

Con 23 años, el fuerte atacante comienza a ser relacionados con grandes clubes de Europa y en una entrevista con Jugones aseguró que si tiene la oportunidad de vestirse de blanco lo haría.

''Si me tengo que ir al Madrid me voy al Madrid'', lanzó el futbolista, que también se refirió a su marcha del Barcelona. ''Hubo un malentendido y mi salida no fue la mejor'', recuerda.

Adama fue consultado por su físico ya que su cambio ha sido radical, en comparación a como lucía cuando jugaba en Barcelona. ''No hago pesas, todo crece muy rápido porque es genética'', explicó.

Temporada de Adama Traoré

El delantero ha disputado 19 partidos en la presente campaña de la Premier League y ha marcado cuatro tantos.

Cabe recordar que Traoré ya fue convocado a la selección absoluta de España cuando Roberto Moreno era el entrenador. Ahora espera que Luis Enrique le pueda dar una oportunidad.