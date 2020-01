Polémica: Manuel Neuer se niega a cederle minutos a su heredero en el Bayern Munich

Manuel Neuer tiene actualmente 33 años de edad y sin duda es uno de los mejores porteros de la historia de Alemania, aunque tras sus lesiones dejó de ser el mismo.

El alemán pese a todo, ha logrado mantenerse como el portero titular en el Bayern Munich, pero la directiva de dicho club ya piensa en el futuro.

Alexander Nübel, portero del Schalke 04 de 23 años, habría alcanzado un acuerdo con el conjunto Bávaro, pero es aquí donde entra la controversia.

Nübel es colocado en Alemania como el recambio de Neuer en el Bayern y también en el combinado germano. Es por ello que no está dispuesto a ser suplente en lo que será su nueva etapa.

NO ACEPTA

Según informa el diario Bild, a Neuer le preguntaron por la posibilidad de ceder un mínimo de 15 partidos el próximo curso para que su relevo, Alexander Nübel, vaya cogiendo forma. Sin embargo, Neuer se habría negado con rotundidad.



Alexander Nubel se quiere asegurar que jugará en el Bayern Munich pese a la presencia de Manuel Neuer.

Nübel ve con buenos ojos llegar al Bayern, pero no quiere ver cortada su trayectoria y por eso habría tratado de asegurarse jugar un buen número de minutos, algo que el Bayern no veía mal, pero que Neuer no está dispuesto a permitir. Vaya polémica.

CON TER STEGEN

No hace mucho, Neuer también estuvo en medio de una polémica con Ter Stegen, aunque aquó todo se dio de manera indirecta.

Uli Hoeness, actual presidente del Bayern Munich, amenazó con dejar de prestar jugador a la selección si Ter Stegen era nombrado como el portero titular por encima de Neuer.

Y es que el guardameta del Barcelona se quejó de la falta de minutos y armó el debate en el entorno del equipo de Joachim Low.

"Este viaje con la selección ha sido un duro golpe para mí. No es fácil encontrar una solución. Estoy dando mi mejor versión en cada partido para hacerle (a Löw) más difícil la decisión", dijo Ter Stegen el año pasado.