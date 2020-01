¡Se formó en La Masía de Barcelona, pero ficharía por el Real Madrid!

Adama Traoré, delantero del Wolverhampton de la Premier League está en la órbita del Real Madrid y aseguran que sería nuevo fichaje de Florentino Pérez

El jugador de 23 años, quien se formó en La Masía de Barcelona, alcanzó a debutar con el primer equipo del cuadro culé bajo la tutela de Gerardo 'Tata' Martino pero al final salió de la institución.

Luego de su salida, se mudó a Inglaterra y ha podido brillar con luz propia, primero con el Aston Villa, luego en Middlesbrough y ahora enfundado con la camiseta del Wolverhampton.

Lo cierto de todo es que aduce Marca que Adama Traoré está cerca de fichar por el Real Madrid, de hecho, el mismo jugador reveló que no le importa su pasado en el Barcelona y si le toca vestirse de blanco, lo hace.

Adama Traoré y su coqueteo con Real Madrid

En una entrevista con El Chiringuito, Adama Traoré no cierra las puertas al Real Madrid: "Si me tengo que ir al Madrid me voy al Madrid", afrma el ex jugador de Barcelona.