Xavi Hernández confirma la reunión con Abidal: "Sueño con entrenar al Barcelona"

El exfutbolista español, Xavi Hernández, ha confirmado hoy que mantiene conversaciones con el Barcelona para regresar como técnico del primer equipo.

La prensa española informó ayer que el Barcelona ofreció a su antiguo capitán, Xavi, el puesto de entrenador en sustitución del actual técnico, Ernesto Valverde, para las dos próximas temporadas.

Ver: Con Xavi liderando, los técnicos que suenan para dirigir al Barcelona

El Al-Sadd, club que dirigie Xavi Hernández, logró la clasificación para la final de la Copa de Catar 2020 y tras el partido se ha pronunciado el DT español sobre la oferta de Barcelona.

“No voy a esconder que mi sueño es entrenar al Barça. Y lo he dicho en diferentes ocasiones, en todas las entrevistas que me lo han preguntado. Todo el mundo sabe que siempre he sido culé y el club tiene un lugar especial en mi corazón, pero ahora mismo no puedo decir nada, ya que estoy centrado en el Al-Sadd", dijo Xavi.

El exfutbolista azulgrana no tuvo problemas en confesar que sí hubo reunión con Eric Abidal, dirigente de los catalanes.

"El Barça estuvo aquí para hablar conmigo, también para ver a Ousmane Dembélé. Me vi con Abidal porque es mi amigo, eso es todo. No puedo decir nada de los que pasa en Barcelona porque tengo mucho respeto hacia el club, hacia Valverde, y hacia mi club actual. Estoy haciendo mi trabajo aquí. Estoy concentrado en mi equipo e intento hacerlo lo mejor que puedo. Estoy muy contento en entrenar al Al-Sadd. No puedo decir nada más”, dijo Xavi, que puede convertirse en poco tiempo en el nuevo entrenador del primer equipo del Fútbol Club Barcelona.

AL SADD DICE QUE HAY NEGOCIACIONES

El director deportivo del conjunto catarí, Muhammad Ghulam Al Balushi, dio una entrevista a BeIN Sports donde destaca que Xavi y el Barcelona sí están negociando.



Xavi Hernández ha reconocido que se ha reunido con Abidal y que sueña con ser entrenador del Barcelona.

"No negaré eso. Hay negociaciones con Xavi y todo el mundo está hablando de ellas... Pero puedo decir que Xavi sigue de momento en el Al Sadd", dijo.

"La decisión final está en manos de la dirección del Al Sadd, en manos del mánager y en manos de la directiva del Barcelona", añadió.

UNA LEYENDA LLAMADA XAVI

Leyenda del fútbol español, Xavi fue campeón mundial en 2010 y europeo en 2008 y 2012, jugando 133 partidos con la Roja.

A punto de cumplir los 40 años, su palmarés con el Barcelona también es muy extenso, destacando cuatro ediciones de la Liga de Campeones.

En 2015 dejó el gigante español y fichó por el Al Sadd, donde finalizó su carrera como jugador e inició su etapa como técnico.

Valverde vive un mal momento al frente del Barcelona, que el jueves cayó en semifinales de la Supercopa ante el Atlético (3-2).