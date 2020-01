Emotiva carta de despedida de Ernesto Valverde al Barcelona

El FC Barcelona tomó ayer la decisión de despedir a Ernesto Valverde como entrenador del club y nombre a Quique Setién como el nuevo al mando.

El fracaso de Valverde en la Supercopa de España fue lo que al final llevó a la directiva del Barcelona a tomar la decisión de sacar a DT.

"El FC Barcelona y Ernesto Valverde han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes", anunció el club en un primer comunicado.

Al mismo tiempo, en otro comunicado, el club hizo oficial el nombre de su sustituto: "El FC Barcelona y Quique Setién han llegado a un acuerdo para su incorporación como entrenador del primer equipo de fútbol hasta el 30 de junio de 2022.

LA CARTA DE VALVERDE

Un día después de ser despedido, Valverde quiso despedirse de la afición, jugadores y también de la directiva.



Como todo un caballero, Ernesto Valverde se despidió del Barcelona con una carta emotiva.

Para eso Ernesto Valverde dejó una carta que fue publicada por el propio Barcelona en su página oficial.

Queridos culés,

Mi etapa como técnico del FC Barcelona ha llegado a su fin. Han sido dos temporadas y media muy intensas ya desde el principio. En este tiempo he vivido momentos muy alegres celebrando victorias y títulos, pero también otros duros y difíciles. Pero por encima de todo quiero destacar la experiencia vivida y el cariño que he sentido de los aficionados durante esta etapa.

Quiero agradecer al presidente Josep Maria Bartomeu y a la Junta Directiva la oportunidad que me dieron de dirigir este equipo y su confianza durante todo este tiempo. También me gustaría agradecer el apoyo y el trato de toda la gente que me ha acompañado en el Club durante estas dos temporadas y media y especialmente a quienes trabajan en el primer equipo y alrededor de él y con los que he compartido tantos momentos en la Ciudad Deportiva y en los desplazamientos. Evidentemente también quiero agradecer a los jugadores todo el trabajo y el esfuerzo que nos han permitido celebrar cuatro títulos juntos. A partir de ahora les deseo toda la suerte del mundo, así como al nuevo técnico, Quique Setién.

Un abrazo a todos.

Visca el Barça i Visca Catalunya

Ernesto Valverde

SU CONTRATO

Ernesto Valverde estuvo al mando de la nave azulgrana desde julio de 2017 y en febrero pasado había renovado su contrato hasta junio de 2020, con opción a un año adicional.

Tuvo una etapa de altibajos, marcada por los dos ligas conquistadas con claridad (2018 y 2019) y, sobre todo, por las dos dolorosas eliminaciones en la Liga de Campeones (Roma en 2018 y Liverpool en 2019), que fragilizaron al técnico, criticado por la hinchada por la falta de brillantez del juego que proponía el equipo de Valverde.

La Supercopa de España que fue conquistada por el Real Madrid, terminó cansando a la directiva del Barcelona y rápidamente buscaron un reemplazo, que en su momento se llegó a creer que sería Xavi Hernández, pero no aceptó y Quique Setién fue el elegido.