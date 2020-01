Real Madrid: Fede Valverde es sancionado por su expulsión en la Supercopa de España

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, ha sido sancionado con un partido de suspensión, tras su expulsión el domingo en la final de la Supercopa de España, informó este miércoles la Federación Española de Fútbol (RFEF).

La Jueza Única de Competición de la RFEF ha decidido suspender por un encuentro a Valverde, que el domingo vio una tarjeta roja directa en la final de la Supercopa que el Real Madrid ganó 4-1 en los penales al Atlético, tras finalizar el partido 0-0.

Ver: Real Madrid ya conoce su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Valverde fue expulsado en el minuto 115 cuando derribó en la frontal del área a Álvaro Morata, que se marchaba en velocidad y estaba a punto de quedarse solo ante el portero Thibaut Courtois.

En el acta del encuentro, el árbitro José María Sánchez Martínez escribió que Valverde fue expulsado por "derribar a un adversario impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol".

Valverde cumplirá su sanción en Liga el fin de semana, con lo que no podrá estar el sábado en el partido contra el Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu.

CON UNA ESPINA

Fede Valverde, tras conquistar la Supercopa de España con el Real Madrid, se mostró contento, pero a la vez con una espina por la acción que marcó el rumbo del partido.



Esta fue la acción de Fede Valverde donde lanzó una patada a Morata para evitar el gol del Atlético en el tiempo extra de la Supercopa de España.

"Fue algo que no se debe hacer, le pedí disculpas a Álvaro (Morata), no está bueno hacer lo que hice", dijo Valverde, nombrado jugador más valioso de la final, pese a su expulsión por derribar a Morata cuando se iba solo a la portería de Courtois.

"Era lo único que me quedaba hacer por el equipo, intenté otras cosas, pero no llegaba, era muy rápido. Estoy contento por el título, pero me queda esa espinita porque no está bueno", dijo Valverde en rueda de prensa.

LO QUE DIJO SIMEONE

El propio entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, entendió la decisión de Valverde y no lo atacó al final del partido.

"La jugada más importante fue la de Valverde, que tomo una decisión justa para su equipo, nos privó de una situación de gol que pudo definir el partido. El premio al MVP lleva algún punto en la expulsión porque ganó el partido él", dijo el pasado fin de semana tras perder el título de la Supercopa de España.