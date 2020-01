Van de Beek sobre su fichaje con el Real Madrid: ''No he firmando ningún contrato''

Luego de los fuertes rumores que surgieron la semana pasada donde aseguraban que Donny Van de Beek ya tenía un acuerdo con el Real Madrid, fue el propio jugador quien se refirió al tema y aclaró que todavía no hay nada oficial.

El Ajax venció este fin de semana al Sparta de Rotterdam (2-1) y el mediocampista holandés fue consultado por su supuesta llegada al Santiago Bernabéu. ''Nada es oficial. No he firmado ningún contrato. Esa es la situación. Eso no ha cambiado a lo largo de la temporada'', lanzó el futbolista tras finalizar el encuentro.

El Manchester United es otro de los clubes que ha preguntado por la situación de Van de Beek y al jugador le dieron a escoger entre los Diablos Rojos o el Real Madrid.

''No quiero elegir. Los dos son grandes clubes. Como he dicho antes, el Ajax también lo es. Pero por el momento no quiere elegir'', comentó.

Fichaje frustrado en verano

Van de Beek interesa al Real Madrid desde el verano pasado por su gran actuación con el Ajax en la Champions, pero Zidane se había decidido por la llegada de Pogba (que también fracasó), por lo que la directiva blanca no fichó al holandés, pero sí aseguró que quisieran contar con él en un futuro.

El talentoso jugador de 22 años ha disputado 17 partidos esta temporada en la liga holandesa y suma siete tantos.

Van de Beek tiene contrato vigente con el Ajax hasta junio de 2022 y su valor en el mercado ronda los 55 millones de euros.