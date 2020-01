Cavani vive sus últimas horas como jugador del PSG; no ha sido convocado

El delantero uruguayo del PSG Edinson Cavani, que podría salir del club en la presente ventana de fichajes, no está en el grupo que viajará este miércoles a Reims para disputar la semifinal de la Copa de la Liga, anunció el campeón francés.



Con molestias en el pubis, Cavani no participó el lunes en el entrenamiento colectivo, señaló el martes su técnico Thomas Tuchel, admitiendo que podría llegar "muy justo" al partido de este miércoles. Tampoco entró en la convocatoria el domingo, en Copa ante el Lorient (triunfo 1-0).



Máximo goleador de la historia del PSG (198 tantos) el 'Matador' solo ha disputado un puñado de minutos en enero, además de su titularidad en Copa de Francia contra el equipo aficionado Linas-Montlhéry (6-1).



Cavani, de 32 años, acaba en junio su contrato con el PSG, con el que no es titular desde la llegada este curso del argentino Mauro Icardi.

Cavani pidió salir del PSG

"Ha pedido irse. Estudiamos la situación. Es verdad también que hemos tenido una propuesta del Atlético Madrid, pero no la aceptamos", declaró el domingo el director deportivo Leonardo sobre la gestión del adiós de un mito del club.