Di María borra al Real Madrid de su pasado y revela cuándo fue su mejor momento

El argentino Ángel Di María (París Saint-Germain) estimó este sábado que está viviendo "una de las mejores temporadas" de su carrera, un club en el que espera terminar en Europa antes de volver a su país.

"Es uno de mis mejores años, que he comenzado muy bien. He trabajado mucho para estar a este nivel", declaró Di María en conferencia de prensa antes de la visita del domingo al Lille, en la 21ª jornada.

El exjugador del Real Madrid y del Manchester United, llegado a París en 2015, lleva 6 tantos y 9 asistencias en 19 partidos en la Ligue 1 francesa.

Habla de la Selección Argentina

Preguntado sobre si quiere enviar algún mensaje al seleccionador Lionel Scaloni, Di María dijo que toda su reivindicación pasa por el terreno de juego.

"No tengo que transmitir nada. Lo que demuestro dentro de la cancha debe alcanzar para estar convocado. Lo que hago dentro del terreno de juego, dentro de uno de los mejores clubes del mundo, en el que estoy a un gran nivel", señaló.

Sobre su futuro, Di María (31 años) dijo que no hay negociaciones por ahora sobre una renovación de su contrato, que dura hasta 2021.

"Todavía no hay discusión, no he hablado con nadie. Queda un año y estoy muy tranquilo. Lo he dicho desde que llegué. Me quiero retirar en Europa aquí, estoy muy feliz en París. Quiero terminar en Europa aquí y después de aquí seguramente iré a jugar a Argentina", afirmó.

Di María aplaudió también la calidad de su compañero de equipo costarricense Keylor Navas.

"Aporta muchísimo. La experiencia de él es impresionante, es algo que tiene ya dentro. Ha ganado tres Champions, ha jugado en el Real Madrid y demostró ser uno de los mejores del mundo. Es una gran persona, se adaptó muy bien al equipo y al grupo. Es un chico muy sencillo, muy humilde, tranquilo", estimó.