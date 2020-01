Barcelona busca recuperar su buen nivel en la Copa del Rey ante Leganés

El Barcelona recibe el jueves al Leganés en octavos de final de la Copa del Rey en busca de una reactivación, tras perder el domingo el liderato de la Liga española.

El equipo azulgrana cayó el sábado ante el Valencia en la Liga (2-0) perdiendo el liderato del campeonato y un nuevo tropiezo le dejaría fuera del torneo del KO, ya que en esta fase del trofeo se juega a un solo partido.



El Barça ya sufrió el miércoles pasado ante un modesto Ibiza (segunda B, 3ª categoría), al que ganó en el descuento con doblete de Antoine Griezmann, en dieciseisavos, y la derrota ante el Valencia mantiene las dudas sobre el juego del equipo antes de la llegada del Leganés.



"Hay algunas cosas que todavía no interpretan bien o no las explicamos bien. Lo que hemos visto hoy a ninguno nos gusta", decía el técnico del Barça, Quique Setién, tras el partido en Mestalla.



El nuevo técnico tiene una nueva oportunidad para hacer reaccionar a su equipo, aunque no lo tendrá fácil ante el 'Lega' del mexicano Javier Aguirre, que el domingo mantuvo a raya en Liga al Atlético de Madrid (0-0).



Como acicate para no descuidarse, Barça pueden recordar la sorprendente eliminación en dieciseisavos la pasada semana del Atlético de Madrid ante la modesta Cultural Leonesa (3ª categoría).

Probables alineaciones:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Messi, Griezmann y Ansu Fati.



Leganés: Cuéllar; Rosales, Bustinza, Omeruo, Awaziem, Silva; Kevin Rodrigues, Recio, Roque Mesa, Eraso; y Braithwaite.