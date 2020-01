Falcao se pelea con un compañero en el Galatasaray: "Tú no estás a mi nivel"

Radamel Falcao (33 años) regresó a las canchas tras una lesión con todo. El Tigre lo hizo con gol, presencia y siendo parte fundamental del Galatasaray que dirige la leyenda Fatih Terim.

Pero el inicio de la segunda vuelta de la Superliga de Turquía también le trajo rencillas al goleador colombiano con un compañero de equipo.



La tensión apareció en un entrenamiento del club de Estambul. Según dio a conocer el portal Sabah Spor, Radamel Falcao García tuvo una discusión con su compañero turco-danés Emre Mor.

Una pelea por motivar a su compañero

Falcao, ex Atlético, Chelsea y United, quiso motivar al joven de 22 años para tener un mejor rendimiento. El colombiano le dijo: "juntémonos, mostrémonos", haciendo referencia a ser más colectivos y dinámicos a la hora de moverse.





Pero tal parece que Emre Mor entendió mal o no estaba de humor, por lo que respondió de manera grosera: "mira tu trabajo primero". El sudamericano, ante la respuesta indecorosa de Mor, no se quedó callado y finalizó el cruce de palabras con una frase contundente: "tú no estás a mi nivel".